Çelikhan'da felaketlerle ilgili toplantı
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Çelikhan'da felaketlerle ilgili toplantı

Çelikhan'da felaketlerle ilgili toplantı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Türkiye'de yaşanan felaketlerle ilgili toplantı yapıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Türkiye'de yaşanan felaketlerle ilgili toplantı yapıldı.

Türkiye'nin bir çok farklı bölgesinde meydana gelen orman yangınları ve Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketleri sonrasında Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar tarafından toplantı düzenlendi. Kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda felaketlerin yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için konuşmalar gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Çelikhan'da felaketlerle ilgili toplantı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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