Çelikhan'da Çanakkale Zaferi kutlandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü kutlandı.

Çelikhan Hükumet Konağı önünde Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitlerini anmak için tören düzenlendi. Törene Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Çelikhan ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emrah Dağlı, ilçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Korona Virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen tören, Atatürk büstüne çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini Uzman Jandarma Kıdemli Başçavuş Aytaç Dalkılıç yaptı. Konuşmalarının ardından ilçe protokolü şehitliğe geçerek burada şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı