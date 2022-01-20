Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü... Kapanan yol 3 saatte temizlendi - Haberler
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Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü... Kapanan yol 3 saatte temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü... Kapanan yol 3 saatte temizlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Aksu köy yolunda çığ düştü. Kapanan yol 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı

Önceki gün başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı Çelikhan ilçesinde bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapatırken, Çelikhan Aksu köy yoluna çığ düştü.

Adıyaman İl Özel İdare ekipleri çığ düşen bölgeye ulaşarak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çığ düşen yolu temizledi.

İl Özel İdare ekipleri çığ temizleme çalışmasının ardından Aksu köyünün yolunu açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü... Kapanan yol 3 saatte temizlendi

Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü... Kapanan yol 3 saatte temizlendi

Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü... Kapanan yol 3 saatte temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri

Çelikhan, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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