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Çelikhan Akdağ'a ilk kar düştü

Çelikhan Akdağ'a ilk kar düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı 2700 rakımlı Akdağ'a yağdı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı 2700 rakımlı Akdağ'a yağdı.

Önceki gün ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, ilçenin yüksek bölgelerine kar yağdı. Mevsimin ilk karı Akdağ'a yağdı. Akdağ kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ilçede 5-6 derece düştü. İki yıldır süren çalışmaların ardından ilçeye doğalgaz verilmeye başlandı. Vatandaşlar, doğalgaz abonelik işlerinin hızlandırılmasını isteyerek, kış günlerinde doğalgaz ile ısınmak istediklerin dile getirdi. - ADIYAMAN

Çelikhan Akdağ'a ilk kar düştü

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