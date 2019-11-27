Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı
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Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ilk kar Akdağ'a düştü.

27.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:38
Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

'ın ilçesinde ilk kar 'a düştü.


Kurak geçen sonbaharın son günlerinde ilçenin yüksek rakımlı yeri Akdağ'a ilk kar düştü. Sabah uyandıklarında vatandaşlar Akdağ'da kar gördü. Kurak geçen mevsim sonrasında kar yağmasını sevinç ile karılaşan vatandaşlar, yeraltı ve yer üstü kaynaklar için kar yağışının önemli olduğunu dile getirdi.


Çelikhan'a bu yıl karın çok geç geldiğini belirten vatandaşlar, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının başında düşen karın bu yıl Kasım ayının sonunda yağdığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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