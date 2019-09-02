Çelikel: "Organize edilmiş bir provokosyan girişimi"

02.09.2019 19:13

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'in 3. haftasında Malatya'da oynanan müsabaka sonrasında protokol tribününde başlayıp, giriş kapısında devam eden ve bir yerel televizyonun spor müdürünün 'darp edildim' iddialarına varan olaylarla ilgili konuşarak, yaşananların tamamen organize edilmiş bir provokasyon girişimi amacı taşıdığını söyledi.



Çelikel, Alanyaspor maçı sonrasında kulüp başkanı Adil Gevrek'e organize bir şekilde sözlü saldırıda bulunulduğunu kaydederek, "Maalesef Alanyaspor maçı sonrasında protokol tribününde, kulübümüzde daha önceden yöneticilik yapmış ve bir partimizin çatısı altında siyasetçi kimliğiyle tanınan bir kişinin kulüp başkanımıza yönelik sinkaflı sözlerle sataşması söz konusu olmuştur. O esnada başkanımız bu kişiye uygun bir dil kullanarak yaptıklarının yanlış olduğunu ve bu nahoş davranışların Malatya protokolüne yakışmadığını söylemiştir. Ancak bu kişi sataşmalarını ortamı germe amaçlı bir şekilde sürdürmüş, daha sonra yine kulüp üzerinden kişisel hesapları bulunan başka kişiler de olaya dahil olarak, olayın tansiyonunu yükseltmeye çalışmışlardır. Bu olaylar yaşanırken yerel bir televizyonda çalıştığını bildiğimiz ve o esnada elinde gazeteci olduğunu gösterecek hiçbir araç gereç bulunmayan şahıs da oluşturulmak istenen provokasyon ortamına bilinçli olarak dahil olmuştur. Bu kişinin normalde o esnada teknik adamların basın toplantısında olması gerekirken orada olmasını tesadüf olarak görmediğimizi belirtmek isterim. Başkanımız bu kişiye olayları abartamaması yönünde uyarıda bulunmasına ve bir gazeteciye yakışır şekilde davranmasını söylemesine rağmen bu kişi bağırıp çağırarak olayları tırmandırmaya çalışmış ve maksatları provokasyon olan şahıslara bilerek katkı sunmuştur. Başkanımızın yapısını, kişiliğini bilen hiçbir kimse bu olaylarda onun değil fiziksel, sözlü şekilde bile herhangi bir saldırı amacı güdecek eyleminin olamayacağını bilir. Biz Yeni Malatyaspor olarak tamamen Malatya'mızın ortak paydası olan kulübümüzün başarılarına odaklanmış bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu, amaçları provokasyon olan şahısların takımımızın alacağı en küçük kötü sonuçta bile saldırıya geçmeyi fırsat olarak görmesi bizleri derinden üzmüştür. Tüm Malatya kamuoyuna bir kez daha şunun sözünü vererek, kulübümüz üzerinden farklı hesaplar güdenlere hiçbir zaman fırsat verilmeyecek olup, bu kişilere gerek kamu vicdanında, gerekse de hukuk önünde gerekli cevapların her zaman verileceğinin bilinmesini isteriz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA