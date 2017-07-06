Çelikel Eğitim Vakfı Yeni Kıvılcımlarını Arıyor



Bu program ile ihtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencilerine normal öğrenim süreleri boyunca burs desteği veren Çelikel Eğitim Vakfı, bursun yanı sıra, gerçekleştirdiği eğitimler ve sağladığı kültürel gelişim desteği ile kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara köklü çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine destek olmayı hedefliyor. Alev Topları Programı'na bu yılki başvurular ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayacak ve 24 Ağustos 2017'ye kadar devam edecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1923 yılında, daha nitelikli eğitim almak üzere yurt dışına gidecek gençlere yazdığı telgrafta yer alan "Sizleri birer kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz" anekdotundan ilham alınarak isimlendirilen "Alev Topları Programı" 6. yılına giriyor. Programa bu yıl da yeni kıvılcımlar dahil olacak. Programa başvuru için temel koşul ise 2017 ÖSYS kontenjanları kapsamında, İstanbul'daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmak ve kayıt yaptıracak olmak. Bu yılki başvurular, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayacak, 24 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, programla ilgili tüm bilgiye ve başvuru detaylarına www.celikelegitimvakfi.org internet sitesinden erişebilirler. Kıvılcım adayları, programa dahil olma kriterlerini taşımaları ve gerekli belgeleri başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri durumunda değerlendirmeye alınıyor. İlk değerlendirmede uygun bulunan adaylar, önce grup mülakatına, uygun görülmeleri halinde ise 2. aşama olan bireysel mülakata davet ediliyorlar.

Alev Topları Programı'nda kıvılcımlara 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 12 ay boyunca aylık 500 TL burs desteği verilecek. Diğer programlardan farklı olarak, Alev Topları Programı, burs desteğinin yanı sıra, 4 yıl olarak planlanmış kişisel ve sosyal gelişim odaklı eğitimler, konser, tiyatro vb. etkinliklere katılım, müze, sergi ziyaretleri, kitap hediyeleri, Müze Kart Plus ve İKSV Sarı Lale Kart abonelikleri gibi kültürel gelişim destekleri ile üniversite öğrencilerini birçok yönden geliştirmeyi hedefliyor.