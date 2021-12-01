ÇELİKASLAN TEKSTİL AİLESİ ANADOLU LİSESİ YAPTIRACAK

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında şehre kazandırılacak 100 eser mottosundan yola çıkarak başlatılan, Gaziantep Valiliği koordinesinde devam eden "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler devam ediyor.

Hayırsever Çelikaslan Tekstil Ailesi tarafından, Şahinbey İlçesi Yeditepe Mahallesine 32 derslikli Anadolu Lisesi yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever İrfan Çelikaslan, Mehmet Çelikaslan ve Mustafa Çelikaslan katıldı.

Protokol İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "100. Yılda 100 Hayırsever kampanyamızda 100 tane hayırsever arıyorduk. 100 tane gelecek yüzyılı şekillendirecek yatırım arıyorduk. Bunlardan bir tanesi de Çelikaslan Ailesi oldu. Hem annelerinin hem de babalarının adını yaşatacaklar. Aynı zamanda da gelecek nesillerin yetişmesini sağlayacaklar. Tüm Çelikaslan Ailesine teşekkür ediyorum. "

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar ise eğitim camiası adına katkılarından dolayı Çelikaslan Ailesine teşekkürlerini iletti.

Hayırsever Çelikaslan Ailesi, "Bizim için de gurur duyacağımız bir gün. Merhum annemiz ve babamız adına yapımını üstlendiğimiz Anadolu Lisesine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Eğitim en önemli etkendir. Ülkemizin eğitimine katkıda bulunmak noktasında bunun gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. "

Konuşmaların sonrasında imzalar atılarak Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Çelikaslan Ailesine teşekkür belgeleri verildi.

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