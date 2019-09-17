Çelik zirvesine, Türk şirketleri damga vuracak

17.09.2019 10:57

Dünyanın en büyük altıncı çelik ihracatçısı Türkiye, Almanya çıkarmasına hazırlanıyor. Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB), sektörün önemli organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak 22-24 Eylül'de Almanya'ya düzenleyeceği sektörel ticaret heyetine, 30 firmadan 46 kişi katılacak.



Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren organizasyonlardan biri olan konferansta, çelik piyasalarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak ve Türk çelik ihracatçıları dünyanın önde gelen ithalatçıları ve hammadde tedarikçileri ile buluşacak. Organizasyona 42 farklı ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı beklenirken, ÇİB Ticaret Heyeti'nde ise 30 firmadan 46 katılımcı yer alacak. Heyet katılımcıları, hayata geçirecekleri B2B görüşmeleri ile yeni iş bağlantısı imkanları yakalayacak.



Almanya'da düzenlenecek etkinliğin Türk çelik sektörü açısından önemli bir buluşma olacağına işaret eden ÇİB Başkanı Adnan Aslan, üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleşeceğini kaydetti. Türk çelikçilerinin dünyanın çok farklı yerlerinden gelecek sektör temsilcileri ile bir arada olacağını söyleyen Aslan, yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma konusunda büyük fayda sağlayacağını düşündüklerini belirtti.



Türkiye'nin çelik ihracatı 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 12,4 artış ile 14,2 milyon tona ulaşırken, değer bazında ise yüzde 0,8 azalış ile 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye yurtdışına en çok inşaat çeliği ihraç ederken, onu yassı sıcak, filmaşin, profil ve dikişli boru takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA