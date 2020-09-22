Çelik: "(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup... Çelik: "(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana."

Çelik: "(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana." Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü