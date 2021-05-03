Çelik: "(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından...
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Çelik: "(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından...

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salondan ayrılması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salondan ayrılması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım."

Çelik: '(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından...
Çelik: '(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından...
Çelik: '(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından...
Çelik: '(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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