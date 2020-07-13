Çelik: "(Yunanistan'ın Ayasofya tepkisi) Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır" -... Çelik: "Başkentinde cami olmayan tek Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'dır" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik:

"Başkentinde cami olmayan tek Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'dır" - ANKARA

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tepkisi) Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır. Bundan sonrasında daha iyi muhafaza edilecektir."

Çelik: "Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste Ayasofya'yla şereflenmiştir."

Kaynak: AA