Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (8) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz." AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir." Kaynak: AA