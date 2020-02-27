Çelik: "Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı...
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Çelik: "Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:02
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı 'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çelik: "Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı...
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