Çelik yelekle yakalandılar
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Çelik yelekle yakalandılar

Çelik yelekle yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 2 kişinin yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 2 zanlının yakalanması için bir eve yapılan baskında 2 çelik yelek, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da 2 kişinin yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 2 zanlının yakalanması için bir eve yapılan baskında 2 çelik yelek, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Evdeki 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 20 Haziran'da Şahin Santolu (19) ile 22 Haziran'da İbrahim Çiftçi (26) aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan Santolu ile Çiftçi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin, Tolga Y. (24) ile Mehmet A. (34) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen polis, iki zanlıyı ve Ali Cem Ş.'yi (24) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2 çelik yelek, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet A.'nın uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 3 Mayıs'ta Yunus Emre Mahallesi'nde Nasreddin Kaplan'ı (50) yaraladığı tespit edildi. Mehmet A. ifadesinde, husumetlilerinin olduğunu ve kendilerini korumak amacıyla silah ve çelik yelek bulundurduklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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