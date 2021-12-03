ÇELİK YELEKLE YAKALANDI; 'HASIMLARIM VAR, TEDBİR ALDIM' DEDİ

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da çelik yelek giyip beline tabanca takarak yolda dolaşan ve polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Hayrettin O. (20), yakalandı. Hayrettin O.'nun emniyetteki ifadesinde, 'Sabah arabam kurşunlandı. Hasımlarım var, onun için tedbir amaçlı böyle geziyorum' dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 30 Kasım gecesi meydana geldi. İddiaya göre, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' gibi suçlardan kaydı bulunan Hayrettin O., çelik yelek giyip beline tabanca takarak sokağa çıktı. Genel kontrol yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Güven timleri, Hayrettin O.?nun tavırlarından şüphelendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Hayrettin O. yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, 'Sabah arabam kurşunlandı. Hasımlarım var, onun için tedbir amaçlı böyle geziyorum' dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hayrettin O.'nun çıkarıldığı mahkemede, 7 gün içinde 3 bin TL güvence bedeli ödemesine ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.