Çelik yelek fabrikası, maske üretim merkezi oldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi güvenlik güçleri için çelik yelek, kask gibi koruyucu malzemeler üreten Miguel Caballero firması, ayakta kalabilmek için maske üretimine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi güvenlik güçleri için çelik yelek, kask gibi koruyucu malzemeler üreten Miguel Caballero firması, ayakta kalabilmek için maske üretimine başladı. Fabrikanın üretim müdürü Olga Garcia, şirketlerinin yeni döneme uyum sağlamaya karar verdiğini belirterek, "Artık yeni düşmanımız Kovid-19 salgını" dedi. Garcia, bu doğrultuda sağlıkla ilgili koruyucu kıyafet ve malzeme yapımına başladıklarını belirtti. Kaynak: AA