Çelik: "Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu