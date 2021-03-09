Çelik: "Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır"
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Çelik: "Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır"

09.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:32

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."

Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'
Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'
Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'
Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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