Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
28.10.2019 18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...