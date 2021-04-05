Çelik: "Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır."
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Çelik: "Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır.
Çelik: "Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım