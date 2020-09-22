Çelik: "Virgina Gamba, SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü, bu bir teröre...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çelik: "Virgina Gamba, SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü, bu bir teröre...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

22.09.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:52

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz."

Çelik: 'Virgina Gamba, SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü, bu bir teröre...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Halil Sezai Candaş Tolga Işık
Spor Babel Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çelik: "Virgina Gamba, SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü, bu bir teröre... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 18:52:52. #1.14#
title