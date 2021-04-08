Çelik ve Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı'na sert tepki
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Çelik ve Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı'na sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çelik ve Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, İtalya Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, İtalya Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ise yaptığı paylaşımda, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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