Çelik: "Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir"
26.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Çelik: "Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu