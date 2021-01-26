Çelik: "Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir"
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Çelik: "Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir"

26.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Çelik: "Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım."

Çelik: 'Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir'
Çelik: 'Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir'
Çelik: 'Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir'
Çelik: 'Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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