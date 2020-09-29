Çelik: "Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır"
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Çelik: "Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır"

29.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:52

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke."

Çelik: "Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır."

Çelik: 'Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır'
Çelik: 'Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır'
Çelik: 'Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır'
Çelik: 'Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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