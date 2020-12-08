Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor"

Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz.