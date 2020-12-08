Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor"
08.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:32
Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz.
Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım