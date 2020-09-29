Çelik: "Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz"
29.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:03
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, Uygur Türklerinin insan haklarına, inanç hürriyetlerine saygı gösterilmesi kampların kapatılmasını Çin makamlarına bildiriyor"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, Uygur Türklerinin insan haklarına, inanç hürriyetlerine saygı gösterilmesi kampların kapatılmasını Çin makamlarına bildiriyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu