Çelik: "Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz"
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Çelik: "Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz"

29.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, Uygur Türklerinin insan haklarına, inanç hürriyetlerine saygı gösterilmesi kampların kapatılmasını Çin makamlarına bildiriyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, Uygur Türklerinin insan haklarına, inanç hürriyetlerine saygı gösterilmesi kampların kapatılmasını Çin makamlarına bildiriyor"

Çelik: 'Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz'
Çelik: 'Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz'
Çelik: 'Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz'
Çelik: 'Türkiye olarak Uygur Türkleriyle dini, etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahibiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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