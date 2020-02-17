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Çelik: "Türkiye'nin ateşkesin sağlanması noktasındaki çabaları şu anda bütün dünyada en güçlü çaba...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:07
Çelik:

Sözcüsü 'in basın toplantısındaki konuşması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Kaynak: AA

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: Çelik: "Türkiye'nin ateşkesin sağlanması noktasındaki çabaları şu anda bütün dünyada en güçlü çaba...
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