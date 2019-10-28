Çelik: "Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
Çelik: "Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir."
VİDEO: Çelik: "Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir"