Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...