Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...
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Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:43
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...
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