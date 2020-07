Çelik: "Türkiye her zaman, her şart altında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olacaktır" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının yapıldığı salona gelmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - Çelik: "Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

