Çelik: "Türkiye düşmanlığından ilerleyenlerin, Avrupa'nın demokratlarını hedef alacağından kuşku...
Çelik: "Türkiye yönettiği göç politikalarıyla esasında Avrupa korumuştur" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
13.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:47
Çelik:
"Türkiye yönettiği göç politikalarıyla esasında Avrupa korumuştur" - ANKARA
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı."
K Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur."
Kaynak: AA