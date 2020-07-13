Çelik: "Türkiye düşmanlığından ilerleyenlerin, Avrupa'nın demokratlarını hedef alacağından kuşku... Çelik: "Türkiye yönettiği göç politikalarıyla esasında Avrupa korumuştur" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik:

"Türkiye yönettiği göç politikalarıyla esasında Avrupa korumuştur" - ANKARA

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı."

K Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur."

Kaynak: AA