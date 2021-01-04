Çelik: "Türkiye'de karışıklık çıkarılmaya çalışıldığında farklı yaklaşımlar üretenlerin, kendi ülkelerinde karışıklıklar çıkmaya başladığında ne...

Çelik: "Türkiye'de karışıklık çıkarılmaya çalışıldığında farklı yaklaşımlar üretenlerin, kendi ülkelerinde karışıklıklar çıkmaya başladığında ne kadar sert tedbir aldıklarını, çifte standart uyguladıklarını 2020'de gördük."