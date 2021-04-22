Çelik: "Türk siyasi tarihine vukufiyeti olan herkes (Menderes'in sonu) gibi bir benzetmenin ne manaya geldiğini bilir ve bunun ne kadar sakıncalı...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP'den bir grup başkanvekilinin (Menderes'in sonu) benzetmesiyle bir açıklamasına şahit olduk, buna cevap verdik.