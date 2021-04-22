Çelik: "Türk siyasi tarihine vukufiyeti olan herkes (Menderes'in sonu) gibi bir benzetmenin ne manaya geldiğini bilir ve bunun ne kadar sakıncalı...
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP'den bir grup başkanvekilinin (Menderes'in sonu) benzetmesiyle bir açıklamasına şahit olduk, buna cevap verdik.
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP'den bir grup başkanvekilinin (Menderes'in sonu) benzetmesiyle bir açıklamasına şahit olduk, buna cevap verdik. Enteresan olan da şudur tabi, sürekli olarak şu söyleniyor; 'Bizim kastettiğimiz bu değildi, biz başka bir şey kasettik' diyerekten bir cevap vermeye çalışılıyor. Türkiye'de siyaset yapan herkes iyi kötü Türk siyasi tarihine vukufiyeti olan herkes (Menderes'in sonu) gibi bir benzetmenin ne manaya geldiğini bilir ve bunun ne kadar sakıncalı sonuçlar doğurabileceğini, manasının ne olduğunu bilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin