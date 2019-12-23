23.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:56

Çelik: " (Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

Kaynak: AA