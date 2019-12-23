Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı...
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Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı...

Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

23.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:56
Çelik:

Çelik: " ( Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

Kaynak: AA
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