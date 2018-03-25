Çelik, Terminal İşletmecileri ile Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin işletmecileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, yapımı devam eden mini terminaller ve bu çerçevede verilecek hizmetlerle ilgili Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin işletmecileri ile bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Şehrin altı farklı noktasına yapılan mini terminallerle, şehirlerarası otobüs firmalarının servis hizmetini Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağını belirten Çelik, projeyle ilgili firma temsilcileriyle görüşerek bilgi verdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve sektör temsilcileri de katıldı.