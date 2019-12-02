Çelik: (Termik Santrale baca filtresi) "Cumhurbaşkanı Erdoğan filtre takılmasını erteleyen...
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Çelik: (Termik Santrale baca filtresi) "Cumhurbaşkanı Erdoğan filtre takılmasını erteleyen...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:01
Çelik: (Termik Santrale baca filtresi)

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: (Termik Santrale baca filtresi) "Cumhurbaşkanı Erdoğan filtre takılmasını erteleyen...
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