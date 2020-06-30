Çelik'ten Macron'a: "Libya'da suç işleyen sizsiniz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çelik'ten Macron'a: "Libya'da suç işleyen sizsiniz"

Çelik'ten Macron'a: "Libya'da suç işleyen sizsiniz" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz" "Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir...

30.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:25

Çelik'ten Macron'a: "Libya'da suç işleyen sizsiniz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz"

"Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar"

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti ismini haksız yere gasp eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'nin herhangi bir şekilde muhatap olması söz konusu değildir"

"Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske ve mesafe konusu kritik önemdedir"

"Siyasi hesaplarla terörizmi kucaklayan ama vatandaşlarımıza karşı bu şekilde sert davranış içerisinde olanların da soruşturulmasını Avusturya makamlarından bekliyoruz"

"Avusturya makamlarını bu terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz"

"Savunmanın bütün unsurlarını yönetimlere yansıtacak dolayısıyla savunma erkini daha da güçlendirecek bir model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar" dedi.

Maske ve mesafe konusunda bir takım yanlış yaklaşımların olduğunu söyleyen Çelik, "Gerek eğlence gerek farkında olunmadan bir araya gelinen kalabalıklar vasıtasıyla bu konuda sıkıntılar var. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske ve mesafe konusu kritik önemdedir. Hiçbir şey geçmiş, bitmiş değil, bunun herhangi bir tedavisi ve aşısı da bulunmuş değildir" ifadelerini kullandı.

"1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında başvuru sayısının 7 haftada rekor düzeye ulaştığını belirten Çelik, Bu son derece sevindiricidir. 616 bin 713 kişiye ulaştı bu. Bu projenin ne kadar doğru ve isabetli bir proje olduğunu gösteriyor" dedi.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol tarafından yayınlanan "Terörizm Durumu ve Trendi Raporu Haziran 2020" raporuna değinen Çelik, şunları söyledi:

"Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyit edildiği görülmektedir. Rapora göre terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığı ve buralarda serbestçe faaliyet yaptığı, finansman topladığı şeklinde tespitler vardır. Biz bunu bütün muhataplarımıza iletmiştik. Umarız bir AB kuruluşu olan Europol'un hazırladığı bu rapordan Avrupa hükümetleri gereken nasipleri alırlar. Daha dün Viyana'da Avusturya polisi, PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve bayrağımızın yakılması şeklindeki çirkin eylemlere sahne olan gösterilere izin vermiştir. Avusturya makamlarını bu terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Avusturya kendi tarihinden ders çıkartmamakta ısrar ediyor. Bayrağımızın yakılmasına tepki gösteren vatandaşlarımıza Avusturya polisi PKK'ya müdahale etmezken vatandaşlarımıza sert müdahalede bulunmuştur. Siyasi hesaplarla terörizmi kucaklayan ama vatandaşlarımıza karşı bu şekilde sert davranış içerisinde olanların da soruşturulmasını Avusturya makamlarından bekliyoruz."

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen "Bataklık" operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına, uyuşturucu kullanılmasına karşı tedbirleri alarak kesinlikle göz açtırmayacağız. Bu uluslararası iş birliğini terörizm konusunda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele konusunda da, sosyal suçlar konusunda da ne kadar etkili yürüttüğümüzün bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına değinen Çelik, "Macron'a buradan ifade etmek isteriz, Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar. Macron 14 ay boyunca Hafter'in havaalanına saldırısı karşısında sessiz kalırken Hafter yenildikten sonra şimdi iki tarafa da eşit mesafedeyim diyor. Bütün dünya biliyordu ki Hafter'e destek veren Fransa'dır. Aynı Ruanda'yı kontrolünde tutmak için o zaman Fransa'nın yaptığı hatayı bugün Macron aynen Libya'da birebir tekrarlamıştır. Macron'un şuna dikkat etmesi gerekir: Yemen'de 2015 yılından beri süren savaşta sayısız insan hakları ihlalleri raporu olmasına rağmen Fransa burada savaşan ülkelere silah satmaya devam etmiştir. Hem insan haklarından bahsediyor, insan haklarından bahsederken de insan hakları ihlallerine sebebiyet veren silah satışına da devam ediyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Libya'da içine düştükleri durumdan dolayı bir çıkış noktası arıyorlar. Bu çıkış noktasını yine yanlış bulmuş Macron ve bunu Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışıyor" dedi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ile ilgili Çelik, şunları söyledi:

"Uluslararası düzenin temellerini tamamen sarsacak bir adımdır. Buna karşı etkili bir şekilde eylem ortaya koyacak bir şekilde dünya ayağa kalkmazsa kademe kademe İsrail uluslararası düzenin tamamını bütün meşruiyetini yok edecektir."

Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarların korunması konusunda adım adım her süreci takip ettiklerine dikkat çeken Çelik, "Hukuku ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp KKTC'nin sesini kısmaya çalışanlar, Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini görmezden gelmeye çalışanlara vereceğimiz en ufak bir taviz söz konusu değil. Şimdiye kadar Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini görmezden gelenler Avrupa Birliği tarafı Kıbrıs Türklerini yok sayma politikasına devam edip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile masaya oturmasından bahsediyor. Böyle saçma bir teklif olmaz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti ismini haksız yere gasp eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'nin herhangi bir şekilde muhatap olması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantının video konferans yöntemi ile gerçekleştirildiğini kaydeden Çelik, "Emin Akbaşoğlu arkadaşımızın testi pozitif çıkınca bugün tedbir olarak daha önce yaptığımız gibi böylesi bir yaklaşım ürettik. Daha önce de zaman zaman video konferans yoluyla yaptığımız oldu zaman zaman da yüz yüze yaptığımız oldu" dedi.

Çoklu baro sistemine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Yaptığımız iş baroların meslek örgütü olarak faaliyetleriyle ilgili olarak seçimler sonucunda oluşan iradenin yönetimlere yansımasını sağlayacak bir modeldir. Esasında demokratikleştirici bir modeldir. Savunmanın bütün unsurlarını yönetimlere yansıtacak dolayısıyla savunma erkini daha da güçlendirecek bir model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

Çelik'ten Macron'a: 'Libya'da suç işleyen sizsiniz'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı Haber
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı Haber
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı Haber
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Safiye Soyman Burcu Esmersoy Zehra Çilingiroğlu
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Genç Silah Adana
Şu an buradasınız: Çelik'ten Macron'a: "Libya'da suç işleyen sizsiniz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 20:35:37. #1.15#
title