Çelik'ten Gençlere Destek

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yolören köyünde gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz her zaman onların yanında ve destekçisiyiz" dedi.

Yenişehir Yolören köyünde düzenlenen bir etkinlik sonrası gençlerle bir araya gelerek onları dinleyen ve sohbet eden Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Bulunduğumuz Yolören köyü benim doğup büyüdüğüm topraklar. Burada kendi köyümün gençleri ile bir araya gelince yıllar öncesine gittim. Gençlerimizin geleceği için ne yapılsa azdır. Gençlerimiz bizim teminatımızdır onları iyi eğitmeli eğimlerini iyi yapabilmeleri için de elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmamız lazım, bu anlamda bizlere düşen her türlü görevde onların yanındayız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in hemşerisi olan gençler, "Başkanımızla gurur duyuyoruz. Bizimle fırsat buldukça bir araya gelerek sohbet ederek bizleri dinliyor" diye konuştular. - BURSA