Çelik'ten, genç sporcuya tebrik

09.10.2019 17:30

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 28 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Atakan Delikan'ı makamında ağırladı.

Ömer Faruk Çelik, genç sporcunun elde ettiği başarının kendilerini de gururlandırdığını ifade etti.

Sporcuyu çeyrek altınla ödüllendiren Çelik, şöyle konuştu:

"Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcumuz Atakan Delikan kardeşimizi elde ettiği büyük başarı nedeniyle tebrik ediyorum. Genç kardeşimiz bizlere, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen Muaythai As Başkanı Şakir Bayramoğlu'na, Muaythai Manisa Temsilcimiz Ediz Barış'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetici ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Genç kardeşimize başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA