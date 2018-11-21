Çelik'ten Erdoğan-Bahçeli Görüşmesine İlişkin Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu bir noktadayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 16.00'da başlayan görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gayet memnuniyet verici bir görüşme oldu. Yerel seçimlerdeki iş birliği için son derece olumlu bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Cumhur İttifakı'na dönük olarak herkesin sahiplendiği güçlü irade bir kez daha teyit edilerek tazelenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelecekler"

Bundan sonraki süreçte takvimin nasıl ilerleyeceğine değinen Çelik, "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelecekler. Bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanlarımıza rapor halinde sunacaklar. Bu raporun ardından liderler tekrar bir araya gelecek. Böylece yerel seçimlere dönük ittifaka ilişkin çerçeve ortaya çıkacak. Fakat şimdi çok olumlu bir aşamada olduğumuzu ve bundan sonrasında da daha olumlu bir noktaya geleceğimizi ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"Cumartesi günü 40 ildeki adaylarımızı ilan edeceğiz"

Çelik konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Cumartesi günü, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak. Burada Ankara, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 ildeki adaylarımızı ilan edeceğiz." - ANKARA