Çelik'ten 27 Mayıs paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeler milletin en büyük düşmanıdır. Hem millet iradesini çalar hem de milli irade yerine darbelerin arkasındaki asıl güç adına hareket ederler." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

27 Mayıs'ın insanlık dışı ve millet düşmanı darbelerin sembolü olduğunu, milletin iradesine kastedenlerin bu ülkeye en büyük kötülükleri yaptığını belirten Çelik, "Milletimiz bu kötülükleri lanetlemiş ve ebediyen mahkum etmiştir. Şehitlerimiz Menderes, Polatkan ve Zorlu milletimizin hafızasında ve gönlünde müstesna bir yerde yaşamaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Onların aziz hatırası milletimizin demokrasi mücadelesinin sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Darbeler milletin en büyük düşmanıdır. Hem millet iradesini çalar hem de milli irade yerine darbelerin arkasındaki asıl güç adına hareket ederler. Milletimize yapılan en büyük kötülükler darbe uygulamalarıdır." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'de darbeler dönemi ebediyen kapanmıştır. FETÖ'nün darbe girişimine milletimizin verdiği cevap, dünya tarihindeki demokrasi mücadeleleri için en güçlü örnektir. Milli irade, şehitler vererek, gazilerimizin fedakarlığıyla dünyaya örnek olacak şekilde savunulmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasimizin güçlenmesi için yürütülen örnek siyasi mücadele, demokratik siyasetin kökleşmesi için tarihi mesafeler katedilmesini sağlamıştır.

Yassıada'nın demokrasi ve özgürlükler adasına çevrilmesi için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yıllar evvel attığımız temel, artık örnek bir demokrasi hafızası alanı ve uluslararası arabuluculuk konferansları mekanı olarak son aşamaya geldi. Böylece demokrasi hafızamızı koruyan ve ayrıca demokrasi perspektifinin güçlenmesi için tüm dünyadaki arayışlara katkı veren bir alan ortaya çıkıyor. Bu alandaki deniz feneri, demokrasi feneri olarak mücadelemizin rotasının sembolü olarak misafirleri ilk karşılayan olacak."

Kaynak: AA