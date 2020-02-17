Çelik: "TBMM'de bir yasa tasarısına imza atan milletvekillerinin terör örgütü mensubu gibi...
Haberler » Güncel » Çelik: "TBMM'de bir yasa tasarısına imza atan milletvekillerinin terör örgütü mensubu gibi... - Haber

Çelik: "TBMM'de bir yasa tasarısına imza atan milletvekillerinin terör örgütü mensubu gibi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:18
Çelik:

Sözcüsü 'in basın toplantısındaki konuşması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "TBMM'de bir yasa tasarısına imza atan milletvekillerinin terör örgütü mensubu gibi...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler