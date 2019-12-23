Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (7)
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu."
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar."