23.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (7)

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu."

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar."

Kaynak: AA

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