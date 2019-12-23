23.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:48

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."

Kaynak: AA