Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı...
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz.
23.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:48
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."
Kaynak: AA