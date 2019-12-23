Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı...
Haberler » Politika » Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı... - Haberler

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı...

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz.

23.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:48
Çelik:

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. 'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler