Çelik: "27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır"
AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti MYK toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu