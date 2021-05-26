Çelik: "27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır"
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Çelik: "27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

Çelik: '27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır'
Çelik: '27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır'
Çelik: '27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır'
Çelik: '27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Çelik: "27 Mayıs darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır" - Haberler
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