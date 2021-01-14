Çelik: "(Sosyal medya) Buraların objektif bir düzenlemeye tabi tutulması artık zorunlu hale gelmiştir"
14.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sosyal medya) Buraların objektif bir düzenlemeye tabi tutulması artık zorunlu hale gelmiştir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sosyal medya) Buraların objektif bir düzenlemeye tabi tutulması artık zorunlu hale gelmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey