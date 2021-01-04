Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır"
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Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır"

04.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (10) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (10)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır."

Çelik: '(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır'
Çelik: '(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır'
Çelik: '(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır'
Çelik: '(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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