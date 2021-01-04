Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır"
04.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (10) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (10)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu