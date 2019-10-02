Çelik: "Siyasi rekabeti siyasi cellatlığa götürecek kadar siyasi husumete çevirmek ahlaksızlıktır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
02.10.2019 19:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (8)
Kaynak: AA