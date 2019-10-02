Çelik: "Siyasi rekabeti siyasi cellatlığa götürecek kadar siyasi husumete çevirmek ahlaksızlıktır"

Çelik: "Siyasi rekabeti siyasi cellatlığa götürecek kadar siyasi husumete çevirmek ahlaksızlıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

02.10.2019 19:58

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (8)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et