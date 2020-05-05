Çelik: "Sınav tarihinin geri çekilmesi, normalleşme takviminin bir parçasıdır"
05.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (8)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sınav tarihinin geri çekilmesi, normalleşme takviminin bir parçasıdır."
Kaynak: AA