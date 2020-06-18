Çelik sektöründe hedef Batı Afrika ve Latin Amerika
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Çelik sektöründe hedef Batı Afrika ve Latin Amerika

Geçtiğimiz yılı 21,2 milyon ton ihracatla kapatan Türk çelik sektörü 'Yeni Normal' olarak adlandırılan dönem kapsamındaki ihracat rotalarını belirledi.

Çelik sektöründe hedef Batı Afrika ve Latin Amerika
18.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:04

Geçtiğimiz yılı 21,2 milyon ton ihracatla kapatan Türk çelik sektörü 'Yeni Normal' olarak adlandırılan dönem kapsamındaki ihracat rotalarını belirledi. Pandemi nedeniyle bu yılın ilk beş ayında ihracatı miktar olarak yüzde 17,8 oranında daralan, Haziran ayı itibariyle artmaya başlayan sektör, küresel çelik pazarındaki aktif rolüne devam etmek istiyor.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Küresel ticaret kademeli olarak açılıyor. Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika ihracattaki yeni hedef pazarlarımız arasında" dedi.

Aslan, çelik sektörü kapsamında yılın ilk beş ayını ve yeni dönemin yeni hedeflerini şu cümlelerle özetledi: "Salgın nedeniyle dünyada tedarik zinciri özelinde yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde eskisi gibi dünyanın her bölgesine ihracat gerçekleştirmek zor. İç kaynaklarımıza daha fazla önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz ancak ihracatı da göz ardı edemeyiz. Bu bağlamda çelik talebi artmakta olan Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bu dönemde irdeleyeceğimiz pazarlar olacak".

Likiditenin tarihin en yüksek, faizlerin de yine tarihsel olarak en düşük seviyede olduğuna dikkati çeken Aslan, ülkeler pandemi döneminde yaşanan daralmayı büyümeye çevirmek için birtakım eylem planları oluşturacaklardır. Mevcut küresel sistemde ilerleyebilmek adına bu eylem planları kaçınılmaz" dedi.

Avrupa Birliği'nin, bir süredir Türkiye aleyhine yürüttüğü korumacılık önlemlerine de değinen Aslan, "2019'nun ilk beş ayında Avrupa bölgesine 3,5 milyon ton çelik ihraç ederken 2020 yılının aynı döneminde bu rakam 2,3 milyon tona kadar geriledi. Yaşanan 1,2 milyonluk kayıp, bölgenin kendi pazarını korumak adına almış olduğu haksız kararlardan kaynaklanıyor. ÇİB olarak yapılan bu haksız uygulamalara karşı hukuk savaşımızı yılmadan sürdüreceğiz. Avrupa Birliği'ni serbest ticaretten yana Gümrük Birliği ve AKÇT anlaşmamıza uygun davranmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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